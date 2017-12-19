الوادي الجديد.. مصرع وإصابة (3) مستشارين فى حادث تصادم

توفي المستشار حسن محمود أحمد بمجلس الدولة مصرعه، بينما أصيب آخران، وذلك على إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 45 بطريق الخارجة – أسيوط.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 45 بطريق الخارجة – أسيوط، حيث أسفر الحادث عن مصرع حسن محمود أحمد مستشار بمجلس الدولة، بينما أصيب كل من أبوالمعاطى خليفة، تامر محمد عمر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، بينما تم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.