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مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 910
مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

 

توفي مواطن وأصيب 6 آخرين، نتيجة حادث تصادم سيارتي ميكروباص أمام العاصمة الإدارية الجديدة بالكيلو 51، محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي وبدر المركزي، وأن الإصابات تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأكد، أنه توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

 

 

 

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