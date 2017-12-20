القبض على عصابة تتزعمها "سيدة" للنصب على المواطنين

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة وآخرين تتزعم تشكيل عصابي للنصب على المواطنين الراغبين في استبدال العملات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على أموالهم بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من كل من "كريم.م"، 23عامًا، و"إبراهيم.أ"، 22 عامًا، طالبين، وقرر الأول بأنه منذ حوالي شهر تعرف على أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوهمه بقدرته على استبدال الدولارات إلى عملة مصرية بأعلى من السعر المقرر بالسوق المصرفية واتفق معه على تغيير 9800 دولار للعملة المصرية، واتفقا على التقابل بإحدى الشقق فتوجه وبصحبته صديقه الثاني وعقب وصولهما تقابلا مع سيدة ادعت أنها موظفة بالشركة إلا أنهما فوجئا بشخصين قررا أنهما من رجال شرطة واستوليا منهما على النقود و3 هواتف محمولة وصرفهما.

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، توصلت إلى أنً وراء ارتكاب الواقعة "وائل.س"، و"عادل.م"، و"دنيا.أ"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي و3 هواتف خاصة بالمجني عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافوا باستبدالهم المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المصرية، وقام الثاني بشراء السيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الحادث، وأنً المبلغ المضبوط من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهواتف واتهموهم بالسرقة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.