Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • العدو الصهيوني يعتقل (8) فلسطينيين بينهم أطفال
     منذ 22 دقيقة
  • استمرار توقف حركة الصيد بالبرلس لليوم الثاني
     منذ 30 دقيقة
  • زحام مروري شديد أعلي طريق صلاح سالم بسبب حادث تصادم
     منذ 30 دقيقة
  • اعادة فتح طريق "سفاجا - سوهاج" عقب انقشاع الشبورة
     منذ 30 دقيقة
  • مجهولون يحطمون محتويات منزل كان يعتزم المسيحيون تحويله لكنيسة بالجيزة
     منذ 30 دقيقة
  • وقف حركة الصيد بدمياط بسبب موجة الطقس السيئ
     منذ 30 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

القبض على عصابة تتزعمها "سيدة" للنصب على المواطنين

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 852
القبض على عصابة تتزعمها "سيدة" للنصب على المواطنين

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة وآخرين تتزعم تشكيل عصابي للنصب على المواطنين الراغبين في استبدال العملات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على أموالهم بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من كل من "كريم.م"، 23عامًا، و"إبراهيم.أ"، 22 عامًا، طالبين، وقرر الأول بأنه منذ حوالي شهر تعرف على أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوهمه بقدرته على استبدال الدولارات إلى عملة مصرية بأعلى من السعر المقرر بالسوق المصرفية واتفق معه على تغيير 9800 دولار للعملة المصرية، واتفقا على التقابل بإحدى الشقق فتوجه وبصحبته صديقه الثاني وعقب وصولهما تقابلا مع سيدة ادعت أنها موظفة بالشركة إلا أنهما فوجئا بشخصين قررا أنهما من رجال شرطة واستوليا منهما على النقود و3 هواتف محمولة وصرفهما.

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، توصلت إلى أنً وراء ارتكاب الواقعة "وائل.س"، و"عادل.م"، و"دنيا.أ"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي و3 هواتف خاصة بالمجني عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافوا باستبدالهم المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المصرية، وقام الثاني بشراء السيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الحادث، وأنً المبلغ المضبوط من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهواتف واتهموهم بالسرقة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers