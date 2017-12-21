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"الجهاد الإسلامي" يُهاجم البحرين بسبب تصريحات وزير خارجيتها

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 533
"الجهاد الإسلامي" يُهاجم البحرين بسبب تصريحات وزير خارجيتها

استهجنت  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، ما قيل من تصريحات على لسان  وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي قال فيها إن "قضية القدس هامشية يجب عدم افتعال أزمة مع الولايات المتحدة بشأنها".

وقال المتحدث باسم الحركة "داود شهاب" ،  أن تصريحات الوزير البحريني تشير إلى "التفكير المتصهين الذي نتج عن التطبيع والمطبعين"، ووصفها بأنها  "نموذج للتهويد الثقافي الذي أصاب بعض العقول المنحرفة عن إجماع الأمة".

وكان وزير خارجية البحرين قال الأربعاء، إن "قضية فلسطين قضية جانبية، وإنه ليس من المفيد إثارة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها".

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