أردوغان يُهاجم "بن زايد" مجددًا: وقح ومتغطرس بنشوة النفط والأموال

واصل الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ، الهجوم على "عبد الله بن زايد" وزير خارجية الإمارات، بسبب إعادة نشر "عبد الله بن زايد" لتدوينة مسيئة لـ"فخر الدين باشا" ولي المدينة المنورة إبان الدولة العثمانية .

وقال أردوغان "أيها الرجل المتغطرس بنشوة النفط والأموال.. أيها الوقح أين كان أجدادك عندما كان أجدادي يدافعون عن المدينة المنورة؟".

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول اليوم الخميس: "إن لم ندرك جيدا حقيقة فخر الدين باشا ودفاعه عن المدينة المنورة يخرج علينا من لا يعرف حدوده ويتطاول على أجداد أردوغان ويعاديهم إلى حد اتهامهم بالسرقة كهذا المتغطرس".

وتابع: "لو سألتم صاحب الإساءة والتصرف الوقح عن هذه الأمانات التي حفظها فخر الدين باشا، صدقوني فلن يعرف هؤلاء الجهلة".

وأوضح أن بلاده تواصل "حماية الأمانات المقدسة في قصر توب كابي في إسطنبول وسط تلاوة للقرآن على مدار 24 ساعة بما يتناسق مع أهمية المكان ومعناه".

والجدير بالذكر أن عبدالله بن زايد ، قد أعاد نشر تغريدة تُسئ إلى القائد العثماني "فخر الدين باشا" ، وتتهمه بسرقة آثار المدينة المنورة ونقلها إلى إسطنبول بالإضافة إلى ارتكاب مجازر بحق سكان المدينة المنورة.

وقد أخرج الأرشيف العثماني ، اليوم الخميس ، صورًا لوثائق تتعلق بفترة القائد العثماني "فخر الدين" ، والتي تشير إلى أن دافع باستماته عن المدينة ضد الحصار الإنجليزي ، ولقبه أعداءه بـ"نمر الصحراء".