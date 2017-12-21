Responsive image

23
ديسمبر

السبت

26º

23
ديسمبر

السبت

 خبر عاجل
  • بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 4 من الجيش الهندي خلال إطلاق نار مع باكستان
     منذ 3 ساعة
  • بدء تأبين عبدالرحمن لطفي عضو حزب الاستقلال
     منذ 3 ساعة
  • الشرقية.. السيطرة على حريق محدود بمطعم
     منذ 3 ساعة
  • والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أردوغان يُهاجم "بن زايد" مجددًا: وقح ومتغطرس بنشوة النفط والأموال

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 1372
أردوغان يُهاجم "بن زايد" مجددًا: وقح ومتغطرس بنشوة النفط والأموال

 

واصل الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ،  الهجوم على "عبد الله بن زايد" وزير خارجية الإمارات، بسبب إعادة نشر "عبد الله بن زايد" لتدوينة مسيئة لـ"فخر الدين باشا" ولي المدينة المنورة إبان الدولة العثمانية . 

وقال أردوغان  "أيها الرجل المتغطرس بنشوة النفط والأموال.. أيها الوقح أين كان أجدادك عندما كان أجدادي يدافعون عن المدينة المنورة؟".

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول اليوم الخميس: "إن لم ندرك جيدا حقيقة فخر الدين باشا ودفاعه عن المدينة المنورة يخرج علينا من لا يعرف حدوده ويتطاول على أجداد أردوغان ويعاديهم إلى حد اتهامهم بالسرقة كهذا المتغطرس".

وتابع: "لو سألتم صاحب الإساءة والتصرف الوقح عن هذه الأمانات التي حفظها فخر الدين باشا، صدقوني فلن يعرف هؤلاء الجهلة".

وأوضح أن بلاده تواصل "حماية الأمانات المقدسة في قصر توب كابي في إسطنبول وسط تلاوة للقرآن على مدار 24 ساعة بما يتناسق مع أهمية المكان ومعناه".

والجدير بالذكر أن عبدالله بن زايد ، قد أعاد نشر تغريدة تُسئ إلى القائد العثماني "فخر الدين باشا" ، وتتهمه بسرقة آثار المدينة المنورة ونقلها إلى إسطنبول  بالإضافة إلى ارتكاب مجازر بحق سكان المدينة المنورة.

وقد أخرج الأرشيف العثماني ، اليوم الخميس  ، صورًا لوثائق تتعلق بفترة القائد العثماني "فخر الدين" ، والتي تشير إلى أن دافع باستماته عن المدينة ضد الحصار الإنجليزي ، ولقبه أعداءه بـ"نمر الصحراء". 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers