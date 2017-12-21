Responsive image

23
ديسمبر

السبت

26º

23
ديسمبر

السبت

 خبر عاجل
  • بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 4 من الجيش الهندي خلال إطلاق نار مع باكستان
     منذ 3 ساعة
  • بدء تأبين عبدالرحمن لطفي عضو حزب الاستقلال
     منذ 3 ساعة
  • الشرقية.. السيطرة على حريق محدود بمطعم
     منذ 3 ساعة
  • والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

السودان تتقدم بشكوي إلي الأمم المتحدة لوقف اتفاقية "تيران وصنافير"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 2603
السودان تتقدم بشكوي إلي الأمم المتحدة لوقف اتفاقية "تيران وصنافير"

كشف الكاتب والصحافي السوداني، واسيل علي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت بشكوي إلي الأمم المتحدة، لإثبات عدم اعترافها باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016.

وأكد أن بلاده أخطرت الأمم المتحدة رسميًا، عن رفضها وعدم اعترافها باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية، باعتبارها تتعدى على حقوقه في حلايب، بحسب قوله.

وجاء في الوثيقة: "أن حكومة السودان تعلن عن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في 2016/4/8.. وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عن ما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية ملثلث حلايب السوداني"، بحسب الوثائق.

وتابعت الوثيقة: "وبناءا على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969م, فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن إتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية وحقوقها التاريخية على الحدود البرية و البحرية لمثلث حلايب. وعليه فأن جمهورية السودان ترفض ولا تعترف بكافة الإجراءات والتصرفات القانونية والسيادية التي تتم بموجب سيطرة جمهورية مصر العربية لمثلث حلايب وإقليميه البري والبحري وفقا لهذا الإتفاق".

وأضاف: "كما أن جمهورية السودان لا تعترف بأى تدابير أو استحققات أو التزامات  قانونية لاي طرف آخر نتيجة لهذا الإتفاق بما يمس سيادة السودان وحقوقه التاريخية في  حلايب".

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمس حدود بلاده المائية، بما فيها مثلث حلايب المتنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة.

وأوضح "غندور" في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الخرطوم تواصلت مع القاهرة والرياض من أجل إطلاعها على فحوى اتفاقية ترسيم حدودهما، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers