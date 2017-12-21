السودان تتقدم بشكوي إلي الأمم المتحدة لوقف اتفاقية "تيران وصنافير"

كشف الكاتب والصحافي السوداني، واسيل علي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت بشكوي إلي الأمم المتحدة، لإثبات عدم اعترافها باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016.

وأكد أن بلاده أخطرت الأمم المتحدة رسميًا، عن رفضها وعدم اعترافها باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية، باعتبارها تتعدى على حقوقه في حلايب، بحسب قوله.

وجاء في الوثيقة: "أن حكومة السودان تعلن عن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في 2016/4/8.. وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عن ما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية ملثلث حلايب السوداني"، بحسب الوثائق.

وتابعت الوثيقة: "وبناءا على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969م, فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن إتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية وحقوقها التاريخية على الحدود البرية و البحرية لمثلث حلايب. وعليه فأن جمهورية السودان ترفض ولا تعترف بكافة الإجراءات والتصرفات القانونية والسيادية التي تتم بموجب سيطرة جمهورية مصر العربية لمثلث حلايب وإقليميه البري والبحري وفقا لهذا الإتفاق".

وأضاف: "كما أن جمهورية السودان لا تعترف بأى تدابير أو استحققات أو التزامات قانونية لاي طرف آخر نتيجة لهذا الإتفاق بما يمس سيادة السودان وحقوقه التاريخية في حلايب".

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمس حدود بلاده المائية، بما فيها مثلث حلايب المتنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة.

وأوضح "غندور" في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الخرطوم تواصلت مع القاهرة والرياض من أجل إطلاعها على فحوى اتفاقية ترسيم حدودهما، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.