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مقتل المسؤول عن دعاية القاعدة في اليمن

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 425
مقتل المسؤول عن دعاية القاعدة في اليمن

قتل المسؤول عن الدعاية لـ"تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" في غارة نفذتها مساء الأربعاء طائرة أمريكية من دون طيار في اليمن، حسبما أفادت به مصادر قبلية ومحلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تلك المصادر القول إن "أبو هاجر المكي"، وهو سعودي الجنسية، قتل مع أربعة مسلحين في ضربة استهدفت سيارتهم في مديرية وادي عبيدة في مأرب شرق العاصمة صنعاء.

كما قتل في المنطقة ذاتها فردان آخران في التنظيم في ضربة جوية ثانية شنتها أيضا طائرة من دون طيار واستهدفت سيارة كانت تقلهما.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأربعاء أنها شنت أكثر من 120 ضربة جوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن خلال هذا العام.

وتعتبر الولايات المتحدة فرع القاعدة في اليمن أخطر فروع التنظيم، خاصة مع استفادة التنظيم من الفوضى الناجمة عن الصراع الدائر في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

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