نواب بالبرلمان التونسي يقدمون مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

طرح العشرات من النواب في البرلمان التونسي، مشروع قانون للبرلمان يقضي تجريم التطبيع مع إسرائيل، ويأتي ذلك درا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والحراك ببعض الدول العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي النائب نوفل الجمالي، عن توقيع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال الجمالي في تصريح نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية، إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس اليوم الخميس.

وأضاف "إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل".



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