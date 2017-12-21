جنوب السودان تمتنع عن التصويت ضد قرار "ترامب" بشأن القدس

امتنعت دولة جنوب السودان العربية، اليوم الخميس، عن التصويت على قرار أممي يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة.

القرار جاء بتأييد 128 دولة، في حين امتنعت عن التصويت 35 دولة، بينما عارض القرار 9 دول أبرزها الولايات المتحدة.

التأييد الواسع جاء رغم التهديدات الأمريكية قبل وخلال الجلسة الطارئة.

وكان من بين الدول التي امتنعت عن التصويت بالإضافة على جنوب السودان، المكسيك، بنما، بارجوي، فلبين، بولندا، رومانيا، رواندا، سولمون، ترينداد، توفالو، الأرجنتين، أستراليا، بنين، بوتان، أنجولا، البوسنا، كندا، كرواتيا، التشيك، دومنيكان اكوتوريال، فيجي، هايتي، هانغاريا، جمايكا.