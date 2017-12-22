جامعة الدول العربية تُرحب بالقرار الأممي حول القدس



أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بيانًا، رحبت فيه بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بشأن القدس.

وأشارت الجامعة، إلى أن القرار يأتي تأكيدا للحق العربي الفلسطيني بالقدس، فضلا عن إبطاله أي أثر للقرار الأمريكي منتصرا لفلسطين والشرعية الدولية وهوية القدس العربية.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، إن القدس وفق قرارات مجلس الأمن جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة أهمية مواصلة العمل العربي الجماعي والمنسق مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال.

وأوضح أبو على "أن هذا الإنجاز والنصر الجديد لفلسطين سنواصل البناء عليه وتطويره مع هذه الأغلبية الساحقة من دول العالم التي وقفت إلى جانب الحق لنجسد معا إرادة المجتمع الدولي بتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب أبوعلي عن شكره لكافة الدول التي وقفت إلى جانب الحق والعدل ومقاصد الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز الراعية لمشروع القرار، على دعمهم الكامل للشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.