الخارجية التركية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإماراتية لديها



أعلنت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، استدعاء، القائمة بأعمال السفارة الإماراتية لديها، وذلك على خلفية نشر وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، تغريدة مسيئة لـ"فخر الدين باشا" الذي دافع عن المدينة المنورة إبان الحرب العالمية الأولى.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الخارجية التركية استدعت القائمة بأعمال سفارة الإمارات خولة علي الشامسي، وأبلغتها استياءها من نشر وزير خارجية بلادها تغريدة مسيئة لـ"فخر الدين باشا".

وأشارت المصادر أنه جرى استدعاء "الشامسي" لكون السفير الإماراتي لدى أنقرة، خليفة شاهين المرر، يقضي إجازة في الوقت الحالي.

ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات، نشر تغريدة ادّعى خلالها ارتكاب فخر الدين باشا، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا، يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

يشار أن "عمر فخر الدين باشا" الذي لقبه الإنجليز بـ"نمر الصحراء التركي"، اشتُهِر بدفاعه عن المدينة المنورة جنبًا إلى جنب مع سكانها المحليين، طوال سنتين و7 أشهر (ما بين 1916- 1919) رغم إمكانياته المحدودة في مواجهة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى.

ورغم الأوامر من إسطنبول، والضغط من الإنجليز حول تسليم المدينة المنورة وتركها، رفض فخر الدين باشا، ترك مدينة الرسول محمد (ص) واستمر في المقاومة، حتى اعتُقِل كأسير حرب، وأُرسِل إلى مالطا لمدة ثلاث سنوات، وبفضل جهود حكومة أنقرة جرى إطلاق سراحه عام 1921، ثم تعيينه لاحقًا سفيرًا لتركيا لدى أفغانستان.