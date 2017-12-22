إسماعيل هنية: قرار الأمم المتحدة انتصار للحق والعدل والتاريخ



أكد إسماعيل هنية - رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن القدس، مساء أمس الخميس، "انتصار للحق والعدل والتاريخ".

وأضاف هنية، في بيان أن الدول التي صوتت لصالح القرار "عكست إرادة الشعوب الحرة في رفض الهيمنة الأمريكية، ومنهج البلطجة السياسية التي تمارسها، بشكل أثبت أن لغة التهديد لم تعد تجدي أمام الحقوق، فالمبادئ أقوى من المصالح".

ودعا البيان الإدارة الأمريكية "إلى الانصياع للإرادة الدولية، والتراجع عن قرارها".

ومساء اليوم، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتًا، لصالح قرار يطالب جميع الدول بالامتناع عن نقل بعثاتها لدى تل أبيب إلى القدس، واعتبار وضع المدينة من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وذلك ردًا على إعلان واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ويؤكد القرار أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما يطالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها، ما أثار موجة غضب في الأراضي الفلسطينية، والعديد من الدول العربية والإسلامية، وتحذيرات دولية من انعكاسات الخطوة على عملية السلام في الشرق الأوسط.