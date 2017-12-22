الحكومة العراقية ترحب بالقرار الأممي بشأن القدس.. وتؤكد: انتصار لدولة فلسطين

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بيانًا رحبت فيه بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرافض للتغييرات بشأن القدس وعدته انتصارا للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية ولمسانديها مِن أغلبية دول العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد محجوب، ان الخارجية "تؤكد تصميم العراق على موقفه الثابت والمبدئي من فلسطين والقدس ودعوته العالم للوقوف بوجه محاولات النيل من المدينة المقدسة".

وأضاف "كما ويكبر العراق موقف الدول الداعمة للقرار الأممي، وهو ذات الموقف الذي طالب به العراق في إجتماع وزراء الخارجية العرب والقمة الاسلامية الاستثنائية وعلى لسان الوزير ابراهيم الجعفري، والذي يعبر عن موقف العراق حكومة وشعباً" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وبين محجوب ان "تصويت العراق من بين ١٢٨ دولة لصالح القرار الذي جاء بشبه اجماع دولي قد جعل من اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني باطلا وأثبت الحق الشرعي والقانوني لفلسطين بعاصمتها القدس".

وكانت الأمم المتحدة، أقرت في اجتماعها الطارئ أمس الخميس بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس وشدد على أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما طالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اصدر قراراً في السادس من الشهر الجاري باعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الامريكية أليها ما أثار غضب العالم.