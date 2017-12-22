السلطات التونيسية تعلن ارتفاع عدد وفيات "انفلونزا الخنازير" إلي (11) حالة



أعلنت السلطات التونيسية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات مصابي انفلونزا الخنازير، إلي 11 حالة، وفق ما أكدته المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بوعزيز بن علية في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة.

وأفاد موقع الوطن نقلا عن بن علية إلى أن أغلب حالات الوفيات بأنفلونزا الخنازير تم تسجيلها بإقليم تونس الكبرى، إلى جانب حالة واحدة في بنزرت، شمال البلاد، وأخرى في سليانة، شمال غرب البلاد.

وأوضحت المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة أن الوضع ما يزال تحت مؤشر الحالة الوبائية. وفي الإطار ذاته، أكد وزير الصحة عماد الحمامي، أن الوضع تحت السيطرة.