Responsive image

23
ديسمبر

السبت

26º

23
ديسمبر

السبت

 خبر عاجل
  • بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 4 من الجيش الهندي خلال إطلاق نار مع باكستان
     منذ 3 ساعة
  • بدء تأبين عبدالرحمن لطفي عضو حزب الاستقلال
     منذ 3 ساعة
  • الشرقية.. السيطرة على حريق محدود بمطعم
     منذ 3 ساعة
  • والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

السلطات التونيسية تعلن ارتفاع عدد وفيات "انفلونزا الخنازير" إلي (11) حالة

منذ يوم
عدد القراءات: 304
السلطات التونيسية تعلن ارتفاع عدد وفيات "انفلونزا الخنازير" إلي (11) حالة


أعلنت السلطات التونيسية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات مصابي انفلونزا الخنازير، إلي 11 حالة، وفق ما أكدته المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بوعزيز بن علية في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة.

وأفاد موقع الوطن نقلا عن بن علية إلى أن أغلب حالات الوفيات بأنفلونزا الخنازير تم تسجيلها بإقليم تونس الكبرى، إلى جانب حالة واحدة في بنزرت، شمال البلاد، وأخرى في سليانة، شمال غرب البلاد.

وأوضحت المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة أن الوضع ما يزال تحت مؤشر الحالة الوبائية. وفي الإطار ذاته، أكد وزير الصحة عماد الحمامي، أن الوضع تحت السيطرة.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers