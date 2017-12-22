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الفصائل والقوي الإسلامية الفلسطينية تدعو لجمعة غضب ثالثة فى وجه العدو

منذ يوم
عدد القراءات: 431
الفصائل والقوي الإسلامية الفلسطينية تدعو لجمعة غضب ثالثة فى وجه العدو


أصدرت الفصائل والقوي الإسلامية المقاومة للعدو الصهيوني بفلسطين، الشعب إلي الانتفاض والمشاركة في جمعة الغضب الثالثة، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على مداخل البلدات والمدن في الضفة، تأهبًا لجمعة الغضب الثالثة.

يذكر أن هذه الجمعة، تأتي بعد يوم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس في جلسة طارئة بطلب من تركيا واليمن تحت بند "متحدون من أجل السلام على مشروع قرار القدس".

وصوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضته 9 دول.

 

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