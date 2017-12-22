فلسطين.. انطلاق مسيرات غاضبة بالضفة وقطاع غزة نصرًة للقدس

منذ يوم

نظم مجموعات كبيرة من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، تظاهرات ومسيرات بمختلف مناطق ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، تلبية للدعوة التي أطلقتها الفصائل والقوي الفلسطينية، للتنديد بقرار "ترامب" بشأن القدس.

وانطلقت مسيرة غاضبة في مخيم العروب بالخليل نصرة للقدس المحتلة كما انطلقت مسيرات ومواجهات في عدة نقاط تماس مع قوات الاحتلال بالضفة عقب صلاة الجمعة.

وفي بيت لحم ورام الله، اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين حيث إصيب شاب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

هذا وكثفت قوات الاحتلال انتشارها في القدس وسائر المناطق الفلسطينية لقمع الاحتجاجات الفلسطينية ضد قرار ترامب.

وتأتي هذه التطورات، بعدما دعت القوى الوطنية والإسلامية، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة الغضب الثالثة؛ رفضا للقرار الأمريكي المتعلق بالقدس.

من جهتها، دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني بجميع قواه وفصائله وشباب الانتفاضة للخروج في مسيرات غاضبة اليوم عقب صلاة الظهر في "جمعة الإرادة" نصرة للقدس والأقصى.

وتداول نشطاء توجيهات للشبان بتصعيد المواجهات على حدود قطاع غزة، بما في ذلك تحطيم مقاطع من السياج الحدود الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة منذ عام 1948.

واستشهد 10 مواطنين، وأصيب أكثر من 3500 منذ الخميس (7-12) في مواجهات وتظاهرات شديدة بالضفة والقدس المحتلتين، وقطاع غزة؛ نصرة للقدس، واحتجاجًا على إعلان أمريكا المدينة المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، وقرارها نقل السفارة الأميركية إليها.