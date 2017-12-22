العدو الصهيوني يستهدف الصحفيين برام الله



أفادت فضائية العالم فى تقرير مصور لها، باستهداف العدو الصهيوني، اليوم الجمعة للصحفين بالغازات السامة، وذلك لعرقلة نقلهم للأحداث التي تجري هناك، والتي تتسم بانتهاكات شديدة من قبل قواته بوجه المنتفضين الفلسطينين.

وقال الفضائية، أن مسيرة حاشدة خرجت من رام الله الى البيرة في حين تقوم قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز السام على الصحفيين لعرقلة نقل حقيقة ما يجري، كما أصيب عدد من الصحفيين وعشرات المحتجين الفلسطينيين بالاختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال القنابل السامة وأن المواجهات لم تهدأ منذ صدور قرار ترامب في المناطق الفلسطينية.

من جانب أخر كثفت قوات الاحتلال انتشارها في القدس وسائر المناطق الفلسطينية لقمع الاحتجاجات الفلسطينية ضد قرار ترامب