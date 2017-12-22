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إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع العدو الصهيوني بالرصاص الحي والمطاطي

منذ يوم
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إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع العدو الصهيوني بالرصاص الحي والمطاطي

واصلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الجمعة، اجرامها بحق المتظاهرين السلميين، وقامت باستخدام الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق تظاهرات بعدة مدن ومناطق فلسطينية، خرجت عقب صلاة الجمعة، رفضًا للقرار الأمريكي، حول القدس.

وحسب ما نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، فقد وقعت إصابات بالرصاص المطاطي، ببيت لحم، وأصيب شابان بالرصاص الحي أحدهم فى حالة خطيرة، بسفليت.

كما أصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق، من جراء قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة الإسرائيلية، بمواجهات على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

من جانبها، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بوقوع إصابتين بأعيرة مطاطية، في الوجه والرأس والعشرات بالاختناق في مسيرة بمدينة بيت لحم.

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