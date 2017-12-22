السيطرة على حريق هائل بمخزن مازوت فى البحيرة

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منذ يوم



سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، الجمعة، على حريق هائل بمخزن مازوت داخل مصنع طوب بمركز أبو المطامير.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوالمطامير من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن مازوت داخل مصنع طوب بناحية قرية الشموع دائرة المركز.

وأسفر الحريق عن إصابة مستأجر المصنع بجروح وسحجات أثناء محاولته إخماد النيران، وتم نقله لمستشفى العامرية بالإسكندرية للعلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.