أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني، فى مواجهات قرب حدود قطاع غزة، اليوم الجمعة.

كانت اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية عقب مسيرة نصرة للقدس، حيث نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على المدخل الشرقى للمدينة، وفى رام الله، استهدفت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين، بالرصاص الحى خلال المواجهات فى قرية بدرس غرب رام الله.

كانت خرجت مسيرات حاشدة فى قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، والقدس، عقب صلاة الجمعة، فى يوم أطلق عليه "جمعة الإرادة"، نصرة للقدس والأقصى، وفى ساحات المسجد الأقصى المبارك، تظاهر المئات أمام مسجد قبة الصخرة، تنديدا بقرار ترامب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى.