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محامي المخلوع يتطوع للدفاع عن البطلة الفلسطينية "عهد التميمي"

منذ يوم
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محامي المخلوع يتطوع للدفاع عن البطلة الفلسطينية "عهد التميمي"


أعلن محامي المخلوع مبارك ورجاله، الذي كان سببًا فى تفادي محاكمتهم، فريد الديب، اليوم الجمعة، تطوعه للدفاع عن الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي قامت قوات العدو الصهيوني باعتقالها منذ أيام، عقب تصديها لحملة مداهمة لمنزلها.

وحسب ما أفادت به فضائية العربية، فقد أكد "الديب" أنه تواصل مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتسهيل إجراءات سفره إلى رام الله، للدفاع عن الفتاة الفلسطينية وأرسل صورة من جواز سفره لأبو مازن لإنهاء إجراءات دخوله لرام الله، موضحا أنه تطوع للدفاع عن الفتاة الفلسطينية التى تعتبر فخرا للعرب والفلسطينيين .

وزعم "الديب"، أنه تأثر للغاية بقصة هذه الفتاة التى قدمت نموذجا فى مقاومة الاحتلال منذ صغرها، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس أبو مازن على تطوعه بالدفاع عنها وسيتم تحديد موعد السفر إلى رام الله عقب تحديد موعد جلسة محاكمتها.

كانت المحكمة العسكرية الصهيونية، قد جددت حبس عهد التميمي حتى الاثنين المقبل، عقب اعتقالها من منزلها.

 

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