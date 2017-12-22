خالد مشعل: "ترامب" لن يستطيع منح القدس للعدو بالقوة

أكد خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس- أن الأمة الإسلامية والعربية سوف تنتصر فى معركتها من أجل القدس، مشددًا على أنه لا حق للعدو فى القدس، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يستطيع منحها للصهاينة بالقوة.

جاء ذلك عقب وصوله، اليوم الجمعة، مطار نواكشوط، للمشاركة في مؤتمر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني، وهو حزب إسلامي معارض.

ووصف مشعل "الرفض الواسع" في الأمم المتحدة، لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بـ"الصفعة القوية من المجتمع الدولي للإدارة الأمريكية".

وأقرت الأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار يؤكد عدّ مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار مشعل إلى أن "مواقف المجتمع الدولي دليل على أن قرار ترامب شكل عزلة للولايات المتحدة الأمريكية".

وأشاد بالموقف العربي والإسلامي حول قضية القدس، ومواقف الحكومة الموريتانية الداعمة لفلسطين، عاداً انتصار الأمة في معركة القدس انتصارا في جميع معاركها.