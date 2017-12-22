استشهاد إثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات الفلسطينيين مع العدو الصهيوني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس 22 ديسمبر، باستشهاد فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين و قوات الاحتلال الصهيوني .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ، بارتفاع حالات الإصابة بين الفلسطينيين إلى 78 إصابة، بينها 4 بالرصاص الحي، و27 بالرصاص المطاطي، و43 اختناقا بالغاز المسيل للدموع، حتى الآن.



وفي نفس السياق، تمكن شابان من الوصول إلى برج عسكري شرقي مدينة غزة واستوليا على كاميرا مثبتة به، كما أصيب المصور الصحفي فادي شناعة، بقنبلة غاز مباشرة على جسمه، شرق غزة، قبالة موقع ناحل عوز، وحالته الصحية مستقرة حاليًا.



حيث اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين المحتجين على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .