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"الوكالة الألمانية": السودان خطر على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

منذ يوم
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"الوكالة الألمانية": السودان خطر على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية


تطرقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إلى التوتر الدبلوماسي بين مصر والسودان بسبب النزاع حول احقية مثلث حلايب وشلاتين ، مشيرًة إلى الخرطوم باتت تهدد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض . 

وأشارت الوكالة إلى أن الخرطوم ركزت مطالبتها لمصر بإعادة مدينة حلايب على ما قرره القانون الدولي لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969.

وقد أعلن السودان عدم اعترافه بإي نتائج قانونية عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب".

بينما أكد النظام العسكري في مصر رفضه التام لما جاء في إعلان السودان  من مزاعم حول السيادة السودانية لمنطقة حلايب وشلاتين . 
 
والأحد الماضي قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، إن "كل نسخ خرائط السودان في أرشيف الوزارة منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين (المتنازع عليه مع مصر) للحدود السودانية".
 
وأكد محمد عبد الرحيم جاويش: إن "الخرائط التي نُفذت بها مشروعات لصالح مصر داخل السودان مثل خزان جبل أولياء( وسط)، والخريطة التي تم بموجبها إغراق مدينة وادي حلفا (شمال) لملء بحيرة السد العالي تشير إلى تبعية المثلث للسودان".
 
وأضاف: "قناعتنا أن أية منشآت سواء كانت سدودًا أو غيرها يتم تنفيذها في مناطق المثلث ستعود حتما للسيادة السودانية".

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