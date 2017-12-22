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بالأسماء..19 شخصًا من أسرة "علي عبدالله صالح" يلجئون إلى السعودية

منذ يوم
عدد القراءات: 860
بالأسماء..19 شخصًا من أسرة "علي عبدالله صالح" يلجئون إلى السعودية

 

كشف وسائل إعلام سعودية ، عن أسماء عددًا من أفراد أسرة الرئيس اليمني المخلوع الراحل  "علي عبدالله صالح"، الذين استقبلتهم المملكة العربية السعودية اليوم، بعد ملاحقتهم من جماعة الحوثي . 

وذكرت "قناة" العربية ، أن جماعة الحوثي ، قد اعتقلت رقية الحجري زوجة الرئيس السابق وشقيقها أحمد الحجري.

وفيما يلي أسماء الذين لجأوا إلى السعودية من أسرة الرئيس القتيل على يد ميليشيات الحوثي:

1-فاطمة محمد عبدالله الحضرمي
2-فاطمة محمدعبدالله القوسي ابنة محمد عبدالله
3-خلود محمد صالح الأحمر حرم محمد محمد عبدالله صالح
4-أصميت محمد محمد صالح ابنة محمد محمد صالح
5-خلود محمد محمد صالح ابنة محمد محمد صالح
6-أوآب محمد عبدالله القوسي
7-وفاء وليد محمدالدعيس
8-سلمى محمد عبدالله القوسي
9-عصمت محمد عبدالله صالح حرم وزير الداخلية
10-لمار محمد محمد صالح 
11-أمة الملك محمد عبدالله القوسي
12-أميرة إسماعيل أحمد الأرحبي 
13-صباح علي ناجي القوسي حرم محمد عبدالله القوسي
14-شهد محمد مقبل القوسي
15-شذى محمد مقبل القوسي 
16-شيماء محمد مقبل القوسي
17-سمية محمد عبدالله القوسي 
18-أحمد أحمد علي الأكوع
19-أمة السلام عبدالله احمد الحجري

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