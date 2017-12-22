بالأسماء..19 شخصًا من أسرة "علي عبدالله صالح" يلجئون إلى السعودية

منذ يوم

كشف وسائل إعلام سعودية ، عن أسماء عددًا من أفراد أسرة الرئيس اليمني المخلوع الراحل "علي عبدالله صالح"، الذين استقبلتهم المملكة العربية السعودية اليوم، بعد ملاحقتهم من جماعة الحوثي .

وذكرت "قناة" العربية ، أن جماعة الحوثي ، قد اعتقلت رقية الحجري زوجة الرئيس السابق وشقيقها أحمد الحجري.

وفيما يلي أسماء الذين لجأوا إلى السعودية من أسرة الرئيس القتيل على يد ميليشيات الحوثي:

1-فاطمة محمد عبدالله الحضرمي

2-فاطمة محمدعبدالله القوسي ابنة محمد عبدالله

3-خلود محمد صالح الأحمر حرم محمد محمد عبدالله صالح

4-أصميت محمد محمد صالح ابنة محمد محمد صالح

5-خلود محمد محمد صالح ابنة محمد محمد صالح

6-أوآب محمد عبدالله القوسي

7-وفاء وليد محمدالدعيس

8-سلمى محمد عبدالله القوسي

9-عصمت محمد عبدالله صالح حرم وزير الداخلية

10-لمار محمد محمد صالح

11-أمة الملك محمد عبدالله القوسي

12-أميرة إسماعيل أحمد الأرحبي

13-صباح علي ناجي القوسي حرم محمد عبدالله القوسي

14-شهد محمد مقبل القوسي

15-شذى محمد مقبل القوسي

16-شيماء محمد مقبل القوسي

17-سمية محمد عبدالله القوسي

18-أحمد أحمد علي الأكوع

19-أمة السلام عبدالله احمد الحجري