تقرير عن مقتل اللواء "القحطاني" تحت وطأة التعذيب بالسعودية

نشرت قناة الجزيرة الإخبارية، تقرير تلفزيوني ، عن الأنباء المتداولة بشأن مقتل اللواء بن عبد الله القحطاني مدير مكتب أمير منطقة الرياض السابق ، تحت وطأة التعذيب في المعتقلات السعودية .

وقد تم اعتقال "القحطاني" ضمن حملة اعتقالات ، شنتها أجهزة الأمن السعودي بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان ضد المئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار الموظفين بالمملكة في 4 نوفمبر الماضي ضمن ما اعتبرته حملة ضد الفساد.

بحسب صحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن فقد خضع القحطاني "لجلسات تعذيب حتى وفاته جراء الصعق الكهربائي صبيحة يوم 12 من الشهر الجاري، وأن عائلته وجدت صعوبة في التعرف على ملامحه عند استلام جثته".