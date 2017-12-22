Responsive image

23
ديسمبر

السبت

26º

23
ديسمبر

السبت

 خبر عاجل
  • بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 4 من الجيش الهندي خلال إطلاق نار مع باكستان
     منذ 3 ساعة
  • بدء تأبين عبدالرحمن لطفي عضو حزب الاستقلال
     منذ 3 ساعة
  • الشرقية.. السيطرة على حريق محدود بمطعم
     منذ 3 ساعة
  • والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تقرير عن مقتل اللواء "القحطاني" تحت وطأة التعذيب بالسعودية

منذ يوم
عدد القراءات: 831
تقرير عن مقتل اللواء "القحطاني" تحت وطأة التعذيب بالسعودية

نشرت قناة الجزيرة الإخبارية، تقرير تلفزيوني ، عن الأنباء المتداولة بشأن مقتل اللواء بن عبد الله القحطاني مدير مكتب أمير منطقة الرياض السابق ، تحت وطأة التعذيب في المعتقلات السعودية .

وقد تم اعتقال "القحطاني" ضمن حملة اعتقالات ، شنتها أجهزة الأمن السعودي بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان  ضد المئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار الموظفين بالمملكة في 4 نوفمبر الماضي ضمن ما اعتبرته حملة ضد الفساد.

بحسب صحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن فقد خضع القحطاني "لجلسات تعذيب حتى وفاته جراء الصعق الكهربائي صبيحة يوم 12 من الشهر الجاري، وأن عائلته وجدت صعوبة في التعرف على ملامحه عند استلام جثته".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers