"أوتشا": استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 2900 آخرين في انتفاضة القدس

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" ، تقرير حماية المدنيين، بشأن ضحايا المواجهات المندلعة بين الفلسطينيين الغاضبين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وقوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد التقرير استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، وأصابة 2900 مواطن، بينهم 345 طفلًا، في المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 5 وحتى 18 من ديسمبر الجاري.

وسلط التقرير الحقوقي الضوء على إلى استشهاد الشاب إبراهيم أبوثريا مبتور القدمين في غارة جوية إسرائيلية عام 2008، البالغ من العمر 29 عامًا.

وأكد التقرير أن ما يزيد على ثلث جرحى المواجهات، أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب الباقون بالرصاص المطاطي أو بقنابل الغاز المسيل للدموع أو باستنشاق ذلك الغاز الذي استلزم الحصول على علاج طبي.

وأوضح التقرير أن طيران الكيان الصهيوني شنّ سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين ، وإصابة 25 مدنيًا بجروح، بينهم 9 أطفال.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت 162 عملية تفتيش واعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 364 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 63 طفلًا، كما أصيب 6 نتيجة مواجهات تبعت تلك العمليات.

وأفاد التقرير بأنه في يوم 12 ديسمبر الجاري لقت امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عامًا، مصرعها نتيجة إصابتها بنوبة قلبية في قرية «الزبيدات» في محافظة أريحا والأغوار، بعدما انفجرت قنبلة صوت أطلقتها قوات الاحتلال بجوار منزلها أثناء عملية اعتقال.