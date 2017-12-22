تواصل أزمة نقص حضانات الأطفال في الإسكندرية..والأطفال مهددون

تتواصل أزمة نقص حضانات الأطفال في محافظة الإسكندرية، حيث يُعاني أهالي الأطفال ناقصي النمو والمصابين بأمراض نقص المناعة أو الصفراء ، وتوفر حضانات غير مجهزة بأكسجين ، الأمر الذي يُهدد حديثي الولادة .

وتشهد أسعار الحضانات في المستشفيات الخاصة حالة من ارتفاع الأسعار الجنونية وبلغت أكثر من ألفي جنيه بخلاف تكلفة العلاج ، بسبب النقص الحاد في الحضانات بالمستشفيات الحكومية ، وإقبال الأهالي على المستشفيات الخاصة .

وخلال تصريحات صحفية، قال معتز شاهين، أن ابنته ولدت مصابة بالصفراء بمعدلات عالية وتحتاج حضانة مجهزة،وحاولت في عدد من المستشفيات الحكومية بغرب الإسكندرية ولم أفلح في هذا الأمر واضطررت أن أدخلها مستشفى خاصة وكانت تكلفة اليوم الواحد ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة للعلاج، لافتا إلى أنه استدان مبلغ كبير لإنقاذ طفله من الموت في ظل عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية.



وقال آخر يدعى أحمد صدقي، أن نجلة شقيقته، احتاجت حضانه بسبب إصابتها بتكسير في الدم لاختلاف فصائل الدم عن والدتها، وأخذنا يومًا كاملاً للحصول على حضانة في مستشفى حكومي واستطعنا بواسطة أن نجد لها حضانه ولكن كان كل شي على حسابنا تحاليل وعلاج وغيره.



وكشف حسني رجب، مدير حضانات الجمعية الشرعية بالعجمي: أن الجمعية أغلقت دورًا كاملاً به ٣٠ حضانة كانت تقدم الخدمة مجانية للأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الإمكانيات والعجز المالي، وهو الأمر الذي يجبرنا على التوقف ونحن نقوم على التبرعات والمساعدات.



يذكر أن عدد الحضانات في الإسكندرية لا يتجاوز ٦٥٠ حضانة وكان ٥٠٠ حضانة زادت ١٥٠ حضانة خلال الأعوام الماضية ولكنها لا تكفي عدد الأطفال المحتاجين لها.