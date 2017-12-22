والد "عهد التميمي" يرفض دفاع أي محامي عن أبنته



رفض باسم التميمى، والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التي اعتقلتها قوات الاحتلال الصهيوني ، العروض التي تقدم بها بعض المحامين للدفاع عن "عهد " ، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء سيعطي شرعية للقضاء الإسرائيلى غير المعترف به على الإطلاق.

ووصف التميمى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، الإجراءات القمعية والتعسفية التي يمارسها الاحتلال بحق أبنته "عهد" وإحالتها للقضاء ما هى فى النهاية إلا مسرحية هزلية لا قيمة لها للاعتراف بقضائهم دوليًا.

وأشار "التميمي" ، إلى أنه لا يعرف مكان احتجاز ابنته حتى الآن، كما أنه تم القبض على زوجته بعد اعتقال "عهد".



وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلى قال إن "عهد" تشكل خطرًا على أمن الكيان الصهيوني , وكان لها مواقف أخرى من قبل، لكن لم يقبضوا عليها بسبب صغر سنها، وذلك وفق مزاعمهم، كما أنهم سجلوا تلك الإدعاءات فى سجلاتهم.