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مسلحون يفجرون منزل ضابط بمدينة العريش للمرة الرابعة على التوالي

منذ يوم
عدد القراءات: 719
مسلحون يفجرون منزل ضابط بمدينة العريش للمرة الرابعة على التوالي

قام عدد من المسلحين ، بتفجر منزل ضابط متقاعد في مدينة العريش، دون وقوع إصابات ، حسبما أفادت مصادر محلية وشهود عيان بالمدينة .

وأفادت المصادر ، أن عناصر مسلحة قامت بوضع عدد من العبوات الناسفة حول منزل العقيد طيار متقاعد "إيهاب أحمد عبدالله مصبح" بشارع العشريني بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وفجرتها عن بعد، ما أحدث دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا.

وأحدث التفجير تلفيات كبيرة وقعت في المنزل، حيث تحطمت الأبواب والنوافذ، بجانب تهدم أجزء من السور الخارجي، وتضرر الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية، بجانب تضرر عدد من المنازل المجاورة، دون، حيث أنها  أنها المرة الرابعة التي يتم فيها تفجير المنزل، حيث استهدفت العناصر التكفيرية المنزل في المرة الأولى في الثلاثين من شهر يناير من العام الماضي، دون وقوع إصابات، حسبما أفاد شهود العيان .

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