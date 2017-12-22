هجوم مسلح على ثكنة عسكرية بوسط سيناء يُخلف قتلى ومصابين

قتل جنديين ، وأصيب 6 آخرين ، منذ قليل مساء اليوم الجمعة 22 ديسمبر، خلال هجوم مسلح بوسط سيناء.
وأفادت مصادر مطلعة إلى قناة "الجزيرة" الإخبارية، منذ قليل، بمقتل جنديين وإصابة 6 آخرين خلال هجوم مسلح على ثكنة عسكرية بوسط سيناء.
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