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القضاء المغربي يحاكم اليوم (11) طفل بتهمة التظاهر دون تصريح

منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 181
القضاء المغربي يحاكم اليوم (11) طفل بتهمة التظاهر دون تصريح

 


يستعد القضاء المغربي، اليوم السبت، لمحاكمة 11 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بينهم 10 إلي 14 عام، وذلك بعد اعتقالهم بتهمة المشاركة فى تظاهرة غير مرخصة شمال البلاد.

وشارك هؤلاء الأحد فى تظاهرة فى أمزورين فى ولاية الحسيمة التى شهدت حركة احتجاجية استمرت لأشهر إثر مقتل بائع سمك فى أكتوبر 2016.

وتم توقيفهم ليل الاحد إلى الاثنين واحتفظ بهم 3 أيام ثم أفرج عنهم الاربعاء، بحسب ما أفاد المحامى رشيد بنعلى منسق لجنة الدفاع عن سجناء الحسيمة.

وقال الصحفى عمر راضى فى تغريدة نقلا عن مصادر فى الأسر أن بعضهم يحمل "آثار ضرب وجروح فى اجسادهم، وقرر قاض فى المحكمة الابتدائية فى الحسيمة الخميس ملاحقتهم بتهمة "المشاركة فى تظاهرة غير مرخصة" وممارسة "العنف تجاه قوات الامن"، بحسب المحامي.

 

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