ملحن فرنسي شهير يدعو لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية ردًا على قرار "القدس"

دعا الملحن والموسيقار الفرنسي الشهير، ستيفان بليت، إلي ضرورة مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة للكيان.

وقال "بليت" فى مؤتمر صحفي، بمدينة سيواس التركية (وسط) التي يزورها لإحياء حفل موسيقي: "ينبغي علينا ألا نشتري أي شيء يأتي من الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف أنه سيعزف في الحفل الموسيقي من أجل الفلسطينيين، مبينا أنه نظم لحنا موسيقيا باسم فلسطين.

وأشار إلى أنه يسعى لإحياء حقوق الإنسان في أوروبا، مبينا أن الأمر ليس سهلا كما في السابق.

ولفت الفنان الفرنسي، إلى أن وسائل الإعلام في بلاده "أصبحت صهيونية جدا"، وأنه يناضل من أجل حقوق الإنسان.

وأوضح أنه لم يستغرب من إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، متهما إياه بأنه "أكبر صهيوني".