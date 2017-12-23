(691) شهيد ومصاب فلسطيني فى مواجهات جمعة الغضب الثالثة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فى بيان لها اليوم السبت، أنه سقط شهيدان، وأصيب 689 فلسطينيًا، إثر المواجهات مع العدو الصهيوني، في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، فى جمعة الغضب الثالثة.

وأوضحت الجمعية إنها تعاملت مع 65 إصابة بالرصاص الحي، و111 بالرصاص المطاطي، و442 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و71 أخرى، لم تحددها، وذلك في غزة والضفة والقدس.

وفي وقت سابق، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في إفادتين، استشهاد شابين برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما شرقي مدينة غزة (لم يذكر اسمه)، والثاني، هو زكريا الكفارنة (24 عاماً) شرق بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة للكيان، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأقرت الأمم المتحدة في جلسة طارئة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجاء تصويت الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن ويحذر من "التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه".