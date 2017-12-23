العدو الصهيوني يُغلق مدخل قرية فى نابلس بالسواتر الرملية

قامت قوات العدو الصهيوني، اليوم السبت، بإغلاق مدخل قرية اللبن جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر فلسطينية إن جرافة عسكرية ترافقها عدة آليات شرعت فى إغلاق المدخل الرئيسى لقرية اللبن الواقع على الطريق الواصل بين مدينتى نابلس ورام الله بالسواتر التربية، بشكل كامل.

وحسب المصادر فان قوات الاحتلال الصهيوني ابلغت المواطنين ان هذا القرار سارى المفعول حتى اشعار اخر ،وأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل عقب مواجهات مع الاحتلال شهدتها القرية يوم امس عقب صلاة الجمعة أسفرت عن اصابة اكثر من 20 مواطنا بجروح مختلفة.