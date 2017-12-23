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استشهاد ثالث فلسطيني فى جمعة الغضب الثالثة متأثرًا بجراحه

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 192
استشهاد ثالث فلسطيني فى جمعة الغضب الثالثة متأثرًا بجراحه

 

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن شاب فلسطيني، فى الثامنة والعشرون من عمره، استشهد متأثرًا  بإصابته برصاص قوات العدو الصهيوني قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ، ليكون ثالث ضحايا جمعة الغضب الثالثة.

وأكد الناطق بلسان وزارة الصحة بغزة الدكتور اشرف القدرة استشهاد الشاب شريف العبد شلاش متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، شرق جباليا الأحد الماضي.

وأصيب الشاب شلاش برصاصة متفجرة فى بطنه، ونقل للعناية المركزة إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع المواجهات عقب الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى 14 شهيدا.

 

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