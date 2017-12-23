شرطة الاحتلال تعتقل تركيين داخل المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم السبت 23 ديسمبر، بقيامة عناصر شرطة الاحتلال الصهيوني ، باعتقال تركيين إثنين، مساء الجمعة ، كان قد صليا الجمعة داخل المسجد الأقصى .

وقد أفادت وكالة "الأناضول" التركية، أن شرطة الاحتلال قد منعت مساء أمس ، فوج تركي من دخول المسجد الأقصى، الذين كانو يرتدون ملابس عليها العلم التركي.

ولم يصدر بيان توضيحي من شرطة الاحتلال بشأن ذلك.

وأفادت "نادي الأسير الفلسطيني"، بقيام عناصر شرطة الاحتلال باعتقال أربعة أتراك ومددت اعتقالهم 24 ساعة، قبل أن يؤكد مراسل الأناضول أن المعتقلين هم شخصين اثنين.

وقد أدى عشرات الأتراك صلاة الجمعة الأمس ، وشاركوا في تظاهرة للفلسطينيين ، رافعين أعلام تركيا و فلسطين ، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .