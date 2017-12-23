مصرع وإصابة (16) شخص فى حوادث تصادم متفرقة بالجيزة وبني سويف

قتل 6 أشخاص بينما أصيب 10 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بحري نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.



تم نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج.



ويأتي الحادث استمرارالنزيف دم المصريين الذي يتم يوميًا على الطرق بسبب سوء حالتها أو السرعة الزائدة.



وشهد كوبري أكتوبر، صباح اليوم السبت، حادث تصادم ٣ سيارات ملاكي، تجاه المهندسين، وتسبب الحادث في تباطؤ حركة سير السيارات.



وبالمعاينة تبين أن السرعة الزائدة لإحدى السيارات تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد قائدها؛ ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديد للكوبري، وحدوث تلفيات.