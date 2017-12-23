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الجيش السوري يكثف عملياته العسكرية بريف دمشق

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 243
الجيش السوري يكثف عملياته العسكرية بريف دمشق


أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، تنفيذ وحداث تابعة للعجيش بتكثيف عملياتها العسكرية بقرية، (مغر المير) بريف دمشق الجنوبى الغربى بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية فى محيطها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، واصلت عملياتها العسكرية فى ملاحقة إرهابيى تنظيم (جبهة النصرة) بالريف الجنوبى الغربى، وأحكمت السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل.

وأشار الوكالة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيى (جبهة النصرة) وتدمير أسلحة وعتاد لهم فيما قامت وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعت على هذا المحور لإعاقة تقدم وحدات الجيش العربى السورى.

وأحكمت وحدات من الجيش - أمس - السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية فى محيط موقعى الطماثيات والهنجارات شرق مزرعة بيت جن بعد تكبيد التنظيم خسائر فى الأفراد والعتاد.

 

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