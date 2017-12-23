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تعرف على المساعدات التي هدد "ترامب" بقطعها عن الدول العربية

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 329
تعرف على المساعدات التي هدد "ترامب" بقطعها عن الدول العربية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الداعمة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الرافض لقرار واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، بقطع المساعدات المالية والعسكرية الأمريكيه عنهم .

بلغ مجموع ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية من مساعدات 10,497,606,716 مليار دولار أمريكي، في عام 2016 وحده.

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأم المتحدة ، أقرت بإجماع 128 دولة مشروع قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، في مقابل رفض 9 دولة وامتناع 35 دولة عن التصويت .

وتداول رواد مواقع التواصل إنفوجراف، يوضح المساعدات الأمريكية للدول العربية المهددة بالقطع ، نشرته "عربي 21"

 
المساعدات الأمريكية للوطن العربي
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