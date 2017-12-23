الغربية.. ضبط أطنان من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي



ضبطت الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، اليوم السبت 1243 كيلو سكر وزيت تموينى مهربة للسوق السوداء و1800 كيلو منظفات ورنجة يشتبه فى عدم صلاحيتهما للاستهلاك والاستخدام.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا بضبط ( عبدالصمد.ر – 62 عام) المسئول عن محل مقررات تموينية بمركز قطور لقيامه بالتلاعب فى السلع التموينية المدعمة المربوط صرفها على البطاقات التموينية والمنصرفة له من شركة تجارة الجملة والاستيلاء عليها لطرحها للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وبإجراء محاسبة على ماكينة صرف المقررات التموينية وبمطابقة الرصيد الفعلى بالرصيد الدفترى تبين قيامه بتجميع طن سكر و243 كيلو زيت تموينى.

كما تم ضبط ( غريب.غ – 39 عام) صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص بقرية كفرالجنيدى بمركز زفتى وبحوزته طن و600 كيلو منظفات بدون بيانات ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وضبط ( أحمد.م – 42 عام) صاحب مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة " الرنجة" بدون ترخيص بقرية كفرالنصارية بمركز كفرالزيات وبحوزته 200 كيلو رنجة معدة فى 40 صندوقًا يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وكذا ضبط ( رمضان.س ) صاحب مزرعة دواجن بقرية كفر الشرقاوية بمركز سمنود وبحوزته 10 اسطوانات غاز منزلية مدعمة بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.