فلسطين تشيع 3شهداء ارتقوا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني أمس

شيعت غزة، اليوم السبت، جثامين ثلاثة من شهداء انتفاضة القدس، ارتقوا بعد المواجهات وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع وسط تواصل المواجهات رفضا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت أمس استشهاد شابين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على احدود الفاصلة مع قطاع غزة، فيما أصيب العشرات.

وكانت جنازات الشهداء بين محافظات قطاع غزة؛ إذ انطلقت مسيرة الشهيد محمد محيسن (29 عاماً) والذي ارتقى على الحدود الشرقية لمدينة غزة من مستشفى الشفاء إلى منزل عائلته، ومن ثم إلى مسجد مجاور لمنزله بحي الشجاعية، لأداء الصلاة عليه، قبل أن يتوجه المشيعون إلى مقبرة الشهداء لدفنه.

فيما شيعت الجماهير الفلسطينية شمال قطاع غزة، الشهيد زكريا الكفارنة (24 عاماً) شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بجنازة مهيبة، شارك فيها المئات من المواطنين.

وأطلق مسلحون من حركات المقاومة النار في الهواء خلال تشييع جثامين الشهداء. فيما ردد المشاركون شعارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ويتجهز المواطنون بشمال قطاع غزة لتشييع جثمان الشهيد شريف شلاش الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروحه التي أصيب بها منذ أيام في المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة.