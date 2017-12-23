Responsive image

23
ديسمبر

السبت

26º

23
ديسمبر

السبت

 خبر عاجل
  • بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 4 من الجيش الهندي خلال إطلاق نار مع باكستان
     منذ 3 ساعة
  • بدء تأبين عبدالرحمن لطفي عضو حزب الاستقلال
     منذ 3 ساعة
  • الشرقية.. السيطرة على حريق محدود بمطعم
     منذ 3 ساعة
  • والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فلسطين تشيع 3شهداء ارتقوا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني أمس

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 181
فلسطين تشيع 3شهداء ارتقوا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني أمس

شيعت غزة، اليوم السبت، جثامين ثلاثة من شهداء انتفاضة القدس، ارتقوا بعد المواجهات وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع وسط تواصل المواجهات رفضا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت أمس استشهاد شابين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على احدود الفاصلة مع قطاع غزة، فيما أصيب العشرات.
وكانت جنازات الشهداء بين محافظات قطاع غزة؛ إذ انطلقت مسيرة الشهيد محمد محيسن (29 عاماً) والذي ارتقى على الحدود الشرقية لمدينة غزة من مستشفى الشفاء إلى منزل عائلته، ومن ثم إلى مسجد مجاور لمنزله بحي الشجاعية، لأداء الصلاة عليه، قبل أن يتوجه المشيعون إلى مقبرة الشهداء لدفنه.
فيما شيعت الجماهير الفلسطينية شمال قطاع غزة، الشهيد زكريا الكفارنة (24 عاماً) شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بجنازة مهيبة، شارك فيها المئات من المواطنين.
وأطلق مسلحون من حركات المقاومة النار في الهواء خلال تشييع جثامين الشهداء. فيما ردد المشاركون شعارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ويتجهز المواطنون بشمال قطاع غزة لتشييع جثمان الشهيد شريف شلاش الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروحه التي أصيب بها منذ أيام في المواجهات الدائرة على حدود قطاع غزة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers