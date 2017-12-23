الاحتلال الصهيوني يقمع مسيرة في بيت لحم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بقمع مسيرة الميلاد في بيت لحم، فيما أصيب عددا من المواطنين بجراح وحالات اختناقات بالمواجهات التي اندلعت بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

و اصيب في بيت لحم, عدد من المواطنين بالاختناق في قمع قوّات الاحتلال مسيرة حاشدة بمناسبة "أعياد الميلاد" في مدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة، تحت عنوان "الميلاد نحو القدس عاصمة فلسطين".

وأفادت مصادر فلسطينية بإطلاق قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب المسيرة فور وصولها المدخل الشمالي لبيت لحم، لافتة إلى إصابة الصحفي هشام أبو شقرة برصاصة مطاطية في اليد، وكسر لجهازه المحمول الذي يملكه.

كما أًصيب ناشط في المقاومة الشّعبية بشظايا قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال، وآخرين بالاختناق.

وانطلقت المسيرة من دوار نيسان وسط بيت لحم، وصولًا إلى المدخل الشمالي، ارتدى خلالها المشاركون لباس "سانتا كلوز"، وهتفوا بالشعارات المندّدة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، وأخرى تشير إلى الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس، بمشاركة مسلمين ومسيحيين ونشطاء في المقاومة الشّعبية.

أما في قطاع غزة، أصيب مواطنان، برصاص الاحتلال، إثر المواجهات التي اندلعت شرق جباليا شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال وشبان غاضبون.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم شرق جباليا، بالإضافة إلى إصابة مواطن آخر بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز مباشرة في اليد.