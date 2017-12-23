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الاحتلال الصهيوني يجبر فلسطيني على هدم منزله بالقدس

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 263
الاحتلال الصهيوني يجبر فلسطيني على هدم منزله بالقدس

قام الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بـ اجبار فلسطينيا على هدم منزله بنفسه في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، فيما يتهدد الهدم 88 منزلا بالمنطقة بذريعة البناء دون تراخيص.
وكانت بلدية الاحتلال الصهيونى سلّمت العائلة إخطاراً بهدم منزلها بحجة البناء دون ترخيص، وهدّدت في حال عدم هدم العائلة لمنزلها بنفسها، باللجوء إلى طواقمها لهدمها وتغريم العائلة تكاليف عملية الهدم، وعادة ما تكون فاتورتها عالية وخيالية.
وحسب الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان، فخري أبو دياب، أن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن عمر أبو رجب على هدم منزله بنفسه، حيث أعطته مهلة حتى اليوم كي يُنهي العملية، وإلّا سيتم هدمه من قبل آليات البلدية.
وتبلغ مساحة المنزل نحو 50 متراً، مبني منذ عام 2009 في حي البستان، المهدّدة منازله جميعها بالهدم لصالح إنشاء حدائق توراتية للمستوطنين.
وهددت بلدية الاحتلال الفلسطيني بدفع مبلغ 85 ألف شيكل في حال لم يهدم المنزل بنفسه، حيث يعيش فيه وزوجته وطفليه.

 

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