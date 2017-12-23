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بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة

منذ يوم
عدد القراءات: 627
بني سويف.. تسمم أسرة كاملة إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة

قالت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أن أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص، قد أصيبت بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة أكل منزلي "فراخ وفاصوليا" بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد استقبال المستشفى العام لـ6 حالات اشتباه تسمم غذائي يقيمون بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف.

وتبين أن المصابين هم: أسامة علاء الدين حسني 35 سنة وزوجته أعتاب محمد علي 30 سنة، وأبناؤهما: يوسف، 10 سنوات، وسيف، سنتان، وندى 7 سنوات، وأسامة 5 سنوات. قال الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام إن حالة الأسرة مستقرة وقدمت لهم الإسعافات الأولية من تعليق محاليل وعمل غسيل معدة لهم، وسحب عينة قيء ودم لتحليلها بمعامل وزارة الصحة المركزية. وأكد مدير مستشفى بني سويف العام احتجاز الزوجين في قسم الباطن بالمستشفى وأبنائهما داخل قسم الأطفال تحت الملاحظة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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