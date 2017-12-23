جنايات الزقازيق تقضي بالإعدام بحق (10) أشخاص قتلوا رجل أعمال

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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكمها اليوم السبت، والذي قضت فيه بإعدام 10 أشخاص شنقا لقتلهم رجل أعمال بمنطقة الزراعة وذلك عقب تصديق مفتي الجمهورية على الحكم.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مباحث قسم ثان الزقازيق بمقتل "أبوحمد م" رجل أعمال ولديه شركة مقاولات كبيرة ووصوله لمستشفى الزقازيق الجامعى جثة هامدة.

وأفادت التحقيقات قيام 10 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بيهم للقيام بأعمال السرقات مستغلين حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير وقاموا بالتربص بالمجني عليه وانتظاره بمنطقة الزراعة وأطلقوا عليه النيران لسرقته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم عبدلله" و"عبد العزيز سعيد" و"أحمد محمد فواد حسن" ومايكل أنس توفيق" و"صلاح عبدلله السيد "و"محمود مصطفى" و"محمد عبد العزيز مصطفى" و"إبراهيم عبد السلام "وراضى أحمد محمد" و"محمد السيد ع"وتم ضبطهم وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق.