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بالفيديو..جماهير الكويت تهتف لأمير قطر ردًا على إساءة السعوديين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 874
بالفيديو..جماهير الكويت تهتف لأمير قطر ردًا على إساءة السعوديين


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مصور ، يظهر عدد من جماهير منتخب الكويت وهي تهتف لأمير دولة قطر "تميم بن حمد" .

وجاء هتاف الجماهير الكويتية  بأحد الصالات وهي تهتف باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،ردا على إساءات الجمهور السعودي في المباراة الافتتاحية بالأمس التي جمعت الكويت بالمنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج بنسخته الـ 23.

 

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