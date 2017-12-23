والد عهد التميمي ردًا على طلب محامي "مبارك": لا نعترف بمحاكم العدو الصهيوني



قال والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، اليوم السبت، أن يتوجه بالشكر لكل من يطالب بالدفاع عن نجلته، لكنه لا يعترف يأي محكمة للإحتلال، مشيرًا إلى أنه يرحب بمبادرة المحامين للدفاع عن ابنته، لكنه لا يجب إعطاء شرعية للقضاء الإسرائيلي.

وأكد أن هناك محاميا إسرائيليا متضامنا مع القضية الفلسطينية ويدافع عن ابنته، لافتًا إلى أن القضاء الإسرائيلي مجرد "مسلسل" ولا يعترف به.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم جابر القرموطي، أنه لا يرى أن هناك منظومة قضائية إسرائيلية تحترم القانون، مشددًا على أنه لا يوجد هناك عدل إسرائيلي.

وتابع: إنه يتمنى من كل المحامين العرب التضامن ضد من صفع براءة ابنته، داعيًا إلى رفع دعاوى قضائية ضد قوات الاحتلال.

واستطرد: "علينا أن نوظف كل طاقتنا القانونية لفضح تصرفات قوات الاحتلال في كل المحاكم الجنائية الدولية".