متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس

قام عدد من نازحي مدينة تاروجاء الليبية، اليوم السبت، باقتحام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وسط العاصمة طرابلس.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمتظاهرين أثناء اقتحامهم للمقر من بوابته الرئيسية، بعد وقفة احتاجية قام بها عدد من النازحين أمام المجلس بشارع السكة، بطرابلس، احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها هؤلاء النازحين في مخيماتهم بالعاصمة.

ونقلت قناة النبأ (خاصة) عن رئيس "رابطة مهجري تاورجاء" (غير حكومي)، محمد رضوان، قوله، إن أهالي تاورجاء اقتحموا مقر المجلس الرئاسي، دون تفاصيل عما إذا كان تم إخراجهم من المقر أم لا حتى الساعة 14.25 تغ.

وكان أهالي تاورجاء هجروا منها بالكامل بالقوة إبان سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لاتهام المدينة بمولاتها للنظام ووقوفها ضد الثوار، ويبلغ عدد سكانها قرابة 30 ألف نسمة، ويقيم هؤلاء النازحين في مخيمات بطرابلس ومدن ليبية أخرى.