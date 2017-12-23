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الجيش السوري يقصف مواقع تابعة للمعارضة بالغوطة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 181
الجيش السوري يقصف مواقع تابعة للمعارضة بالغوطة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الجيش السوري الوطني، قام بقصف مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقية لدمشق، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف المرصد، فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية السورية ومسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية بدمشق، لافتا إلى أن الاشتباكات امتدت حتى طريق رئيسى يربط بين دمشق وحمص.

وفى سياق آخر، أشار المرصد السورى إلى وقوع عدة انفجارات فى العاصمة السورية دمشق، وكان المرصد، ومقره لندن، قد أعلن - فى وقت سابق - مقتل 7 مدنيين ومسلحين اثنين من قوات سوريا الديمقراطية فى تفجير عربة مفخخة يعتقد أنها تابعة لتنظيم (داعش) عند مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقى.

 

 

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